Craig Cook nominato Direttore commerciale e Cofondatore di ABILITY Neurotech, la prestigiosa spin-off di Wyss Geneva

GINEVRA: The Wyss Center for Bio and Neuroengineering è lieto di annunciare la nomina di Craig Cook, ex Responsabile dello sviluppo commerciale e delle licenze presso il Centro, a Direttore commerciale e Cofondatore di ABILITY Neurotech SA, una spin-off pionieristica che traduce in impatto clinico la tecnologia innovativa dell'interfaccia cervello-computer (BCI).

Durante il suo mandato al Wyss Center, Craig Cook ha avuto un ruolo dirompente nel creare una robusta struttura di sviluppo commerciale e nel posizionare l'organizzazione all'avanguardia della neurotecnologia. Sotto la sua guida, sei tecnologie innovative sono state trasformate con successo in start-up operative: Clee Medical SA, Brainscape Medical SA, Dataflight Ltd, BrainQuant SA, Aleos Bio SA, e ABILITY Neurotech SA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita