Rigaku presenta ad IAFC HAZMAT 2025 il suo analizzatore palmare Raman da 1064 nm di quarta generazione per l'analisi dei rischi chimici

Rivoluzionare i settori della sicurezza e della protezione: la nuova tecnologia migliora la rilevazione rapida nelle zone critiche

WILMINGTON, Massachusetts: Rigaku Analytical Devices, una divisione di Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tokyo; presidente e amministratore delegato: Jun Kawakami), annuncia il lancio degli analizzatori Raman da 1064 nm di quarta generazione dell'azienda: la serie Icon, che presenta miglioramenti nell'analisi dei rischi chimici per le applicazioni di sicurezza e protezione. Il primo prodotto della serie, Icon-X, sarà presentato a The International Hazardous Materials Response Teams Conference (HAZMAT), organizzata dalla International Association of Fire Chiefs (IAFC), a Baltimora, Maryland, Stati Uniti, il 13-14 giugno 2025.

Fonte: Business Wire

