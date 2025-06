Xsolla collabora con Defold per permettere acquisti in-game senza soluzione di continuità per gli sviluppatori del web

La nuova integrazione di SDK semplifica la monetizzazione per gli sviluppatori di Defold che pubblicano su CrazyGames in vista del Global Game Jam

LOS ANGELES: Xsolla, azienda leader globale per il commercio dei videogiochi, annuncia una nuova collaborazione strategica con Defold, il motore di gioco multipiattaforme di fiducia di professionisti e sviluppatori indipendenti di tutto il mondo. Questa collaborazione introduce un'integrazione senza soluzione di continuità tra i giochi di Xsolla e quelli creati da Defold su CrazyGames, consentendo agli sviluppatori di monetizzare facilmente i propri titoli giusto in tempo per il CrazyGames x Defold Game Jam che si svolgerà dal 13 al 15 giugno.

Per affrontare la complessità della monetizzazione in-game, Xsolla e Defold hanno sviluppato un nuovo SDK (software development kit) che consente agli sviluppatori di Defold di implementare la funzionalità di acquisto in-game senza la complessa impostazione manuale dell'API richiesta. Con la sponsorizzazione e l'assistenza di Xsolla, questa integrazione elimina la frizione dal percorso di monetizzazione, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di giochi coinvolgenti piuttosto che di un'infrastruttura commerciale.

Questo SDK connette tre giocatori fondamentali nello spazio dei giochi su browser sempre più ampio: Xsolla, Defold e CrazyGames, che offrono un percorso lineare dal gioco all'acquisto. Il lancio coincide con il Game Jam, permettendo ai partecipanti di integrare facilmente gli acquisti in-game, estendere la loro portata e scalare la monetizzazione oltre gli app store tradizionali.

Gli sviluppatori che utilizzano il motore flessibile su base Lua di Defold possono ora implementare i flussi di monetizzazione end-to-end direttamente nei loro giochi su browser, grazie al potente set di strumenti fornito da Xsolla. Questa collaborazione segna un notevole avanzamento per lo sviluppo incentrato sul browser e rafforza il ruolo di Xsolla come innovatore nel commercio dei videogiochi multipiattaforma.

“Xsolla si è sempre concentrata sulla semplificazione del percorso verso la monetizzazione, soprattutto per gli sviluppatori che cercano di raggiungere giocatori su varie piattaforme”, ha affermato Chris Hewish, Direttore delle strategie e comunicazioni di Xsolla. “La nostra collaborazione con Defold apre nuove porte per gli sviluppatori dei videogiochi su browser, specialmente perché la community di CrazyGames continua ad espandersi. Siamo entusiasti di portare una soluzione rapida, intuitiva e ben progettata pensata per gli sviluppatori”.

“Aiutare gli sviluppatori a fare di più con meno è fondamentale per la missione di Defold”, ha dichiarato Björn Ritzl, Proprietario dei prodotti presso Defold. “Collaborando con Xsolla, stiamo dando alla nostra community gli strumenti per monetizzare più facilmente i giochi, soprattutto nello spazio dei giochi sul web in rapida espansione. È un'enorme vittoria per i nostri sviluppatori che parteciperanno al Game Jam”.

Questa iniziativa è in linea con la visione più ampia di Xsolla della collaborazione di ecosistema, canali di distribuzione alternativi, e modelli di ricavi sostenibili per gli sviluppatori di tutte le dimensioni. Con oltre 500 negozi lanciati con successo sul web e una gamma di soluzioni di monetizzazione in espansione, Xsolla continua a raccogliere opportunità per la community globale degli sviluppatori.

Per accedere al nuovo SDK di Xsolla o per saperne di più su Defold, visitare: xsolla.pro/defold

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Defold

Defold è un motore di gioco multipiattaforma, gratuito, disponibile alla fonte e con una licenza adatta agli sviluppatori. Defold viene utilizzato da professionisti e sviluppatori indipendenti in tutto il mondo per creare giochi commerciali. Defold viene anche spesso usato in giochi per game jam e come strumento per insegnare lo sviluppo dei videogiochi. Defold è realizzato dalla Defold Foundation, una fondazione svedese di software fondata nel maggio 2020. La Defold Foundation collabora con partner industriali per fornire software e servizi gratuiti e aperti agli sviluppatori di giochi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare defold.com.

Informazioni su CrazyGames

CrazyGames è una delle principali piattaforme di videogiochi su browser che offre giochi istantanei a oltre 40 milioni di utenti ogni mese in tutto il mondo. Con migliaia di giochi di alta qualità in tutti i generi, CrazyGames aiuta gli sviluppatori a raggiungere un pubblico molto numeroso e coinvolto senza la frizione dell'app store. La piattaforma supporta il publishing diretto sul web, i cicli di feedback rapido e i moderni strumenti di monetizzazione - consentendo ai creatori di videogiochi di prosperare nell'era incentrata sul browser.

Per maggiori informazioni, visitare crazygames.com.

Fonte: Business Wire

