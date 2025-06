FlightLogger migliora l'efficienza dei pagamenti per le scuole di formazione aeronautica con BlueSnap

Il software di gestione della formazione di volo FlightLogger utilizza la funzionalità integrata dei pagamenti di BlueSnap per ottimizzare le operazioni delle scuole di volo e supportare la crescita delle aziende.

BOSTON e LONDRA: BlueSnap, una piattaforma globale di orchestrazione dei pagamenti per le principali aziende B2B e B2C, ha annunciato la scelta di FlightLogger come partner per i pagamenti internazionali, permettendo così i pagamenti globali, una maggiore flessibilità finanziaria e l'accettazione di piloti in formazione.

Una delle principali aziende di software per la gestione della formazione di volo, FlightLogger, con il sostegno dell'importante società di private equity Arcadea Group, aiuta 200 scuole di volo in oltre 50 Paesi a ottimizzare i propri flussi di lavoro e le operazioni associate alla formazione di piloti.

Fonte: Business Wire

