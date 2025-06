eSIM Go e CSG accelerano e semplificano il percorso MVNO

La piattaforma modernizzata semplifica l'onboarding, migliora l'esperienza utente e potenzia la crescita agile per i clienti MVNO

LONDRA: Con la crescita del mercato globale degli operatori di rete virtuale mobile (MVNO) a 137 miliardi di dollari previsti entro il 2030, eSIM Go, un pioniere nella connettività digitale, si sta ampliando per la crescita futura. Grazie alla sua piattaforma utenti modernizzata, sviluppata in collaborazione con CSG® (NASDAQ: CSGS), eSIM Go semplificherà e accelererà il percorso MVNO, consentendo un onboarding più rapido, un self-service più ricco e un'integrazione ininterrotta delle offerte digitali.

Fonte: Business Wire

