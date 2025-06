Windsurf lancia il primo GPU cluster in Germania, ampliando la IA aziendale sicura in Europa

Windsurf lancia un GPU cluster in Germania, offrendo prestazioni più rapide del 50% e accesso sicuro alle imprese europee.

e accesso sicuro alle imprese europee. La residenza dei dati assicura che i depositi aziendali rimangono nell'UE, rispettando rigorosi requisiti di sicurezza.

assicura che i depositi aziendali rimangono nell'UE, rispettando rigorosi requisiti di sicurezza. Windsurf supporta già oltre 100 clienti aziendali europei, evidenziando la forte richiesta di strumenti di sviluppo su base IA in tutta la regione EMEA.

MOUNTAIN VIEW, Calif.: Windsurf, azienda leader nello sviluppo di software alimentato dall'IA, oggi ha annunciato il suo primo GPU cluster in Germania, mentre aumenta la richiesta del prodotto e l'azienda estende la capacità di prestazioni in tutta l'UE. Con oltre 100 clienti aziendali locali che già utilizzano prodotti Windsurf, il nuovo cluster segna il primo grande passo internazionale dell'azienda verso la costruzione di un'infrastruttura scalabile per il mercato europeo.

Situata a Francoforte, sede di alcune delle normative sulla sicurezza dei dati più rigide al mondo, il cluster è stato una scelta naturale per la prima implementazione di Windsurf. Questo cluster è stato specificamente progettato per soddisfare i requisiti unici di sicurezza e prestazioni delle aziende europee, offrendo un quadro di riferimento per alte prestazioni anche negli ambienti più complessi e sicuri.

“Con circa 6 milioni di sviluppatori in tutta Europa, gli utenti meritano un'infrastruttura che li sostenga dove si trovano”, ha dichiarato Varun Mohan, CEO di Windsurf. “La richiesta di sviluppo sicuro basato sull'intelligenza artificiale è innegabile e, con il lancio di questo GPU cluster, intendiamo avvalerci dello slancio crescente dei nostri attuali clienti e ampliare la presenza di Windsurf come soluzione leader di IA”.

Windsurf offrirà inoltre la residenza dei dati nell'UE, sostenendo che il codice cliente, l'elaborazione e la ritenzione dei dati rimangono all'interno dei confini europei. Insieme, l'obiettivo è aiutare le organizzazioni a rispettare gli standard normativi, riducendo al contempo di oltre il 50% la latenza.

“Dalle telco alle fintech, stiamo già supportando alcune delle aziende europee più attente alla sicurezza”, ha spiegato Anshul Ramachandran, Founding Team. “Questo segna una tappa cruciale nella nostra strategia globale, mentre scaliamo l'infrastruttura di fiducia in tutta la regione”.

Mentre il team continua a migliorare la disponibilità delle funzioni per i clienti europei, le aziende locali possono già contare sulla funzionalità totale e sulla conformità all'uso odierno di entrambi Windsurf Editor e Windsurf Plugins. Per saperne di più, visitare windsurf.com/enterprise.

Informazioni su Windsurf:

Windsurf è una piattaforma di sviluppo di software potenziata dall'intelligenza artificiale generativa che aiuta gli ingegneri a muoversi più rapidamente, ridurre il debito tecnico e creare con maggiore fiducia. Con i modelli code-native e gli strumenti flow-aware, Windsurf si integra facilmente nei flussi di lavoro esistenti per consentire una progettazione di qualità superiore su scala.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita