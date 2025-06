Info-Tech Research Group nomina Laserfiche leader nel report sulla gestione dei contenuti aziendali

LONG BEACH, California: Laserfiche è stata nominata Champion per la categoria aziendale nel report Enterprise Content Management Emotional Footprint 2025 di Info-Tech Research Group. Laserfiche, la piattaforma aziendale leader che aiuta le organizzazioni a gestire i loro contenuti e i flussi di lavoro più importanti, è stata premiata sulla base delle recensioni fornite dagli utenti finali. Laserfiche è stata nominata Champion per le sue eccezionali relazioni con i clienti e per offrire un prodotto che garantisce un solido ritorno sull'investimento.

"Siamo entusiasti di essere stati nominati Emotional Footprint Champion per il 2025”, ha dichiarato Thomas Phelps, CIO e SVP della strategia aziendale di Laserfiche.

Fonte: Business Wire

