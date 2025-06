LevelBlue accetta di rilevare i gruppi di consulenza Cybersecurity and Intellectual Property (IP) Litigation di Aon

− Le soluzioni di consulenza in questioni di cybersicurezza e controversie in materia di proprietà intellettuale, Stroz Friedberg ed Elysium Digital, rafforzano e ampliano le capacità di risposta agli incidenti e al rischio informatico globale di LevelBlue

− Aon continuerà a fornire capacità di brokeraggio informatico leader nel settore attraverso il gruppo Cyber Solutions dell'azienda, la piattaforma CyQu e il Cyber Risk Analyzer per servire le esigenze crescenti di brokeraggio informatico dei clienti

DALLAS e DUBLINO: LevelBlue, un leader globale nei servizi di sicurezza gestiti su base cloud, alimentati dall'intelligenza artificiale, ha firmato un accordo definitivo per rilevare i gruppi di consulenza Cybersecurity and Intellectual Property (IP) Litigation di Aon, che comprendono il noto studio di cybersicurezza Stroz Friedberg, ed Elysium Digital, rinomato per la soluzione di controversie tecnologiche in materia di proprietà intellettuale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita