Hypernative raccoglie un finanziamento di serie B pari a 40 milioni di dollari per rimuovere le barriere di sicurezza all'adozione di massa del Web3

I nuovi finanziamenti accelereranno l'innovazione nel campo della sicurezza in tempo reale, amplieranno le capacità dell'intelligenza artificiale e sosterranno la crescita del team

TEL AVIV, Israele: Hypernative, fornitore leader nel settore della prevenzione delle minacce in tempo reale nel Web3, ha annunciato oggi un round di finanziamento di serie B da 40 milioni di dollari co-guidato da Ten Eleven Ventures e Ballistic Ventures, con la partecipazione di StepStone Group e degli investitori esistenti boldstart ventures e IBI Tech Fund.

I fondi sosterranno l'espansione dell'offerta dell'azienda per includere la prevenzione delle frodi e la protezione delle transazioni a livello di portafoglio, passi fondamentali verso la creazione di una piattaforma di sicurezza end-to-end per il Web3. Inoltre, favoriranno il miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale attraverso maggiori investimenti in dati di formazione di alta qualità e sosterranno la crescita del team per fornire analisi dei rischi e assistenza ai clienti guidate da esperti.

Nel 2024, Hypernative ha rilevato oltre 2,2 miliardi di dollari di perdite dovute ad attacchi hacker, exploit, phishing e frodi, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Dopo l'attacco informatico a Bybit nel mese di febbraio, con la sottrazione di 1,4 miliardi di dollari, il settore potrebbe registrare un altro anno record in termini di incidenti di sicurezza.

Hypernative utilizza il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale per rispondere alle minacce in tempo reale, contribuendo a proteggere le transazioni e a creare fiducia nell'ecosistema Web3. La piattaforma, utilizzata da oltre 200 clienti per proteggere più di 100 miliardi di dollari di beni, continua ad evolversi attraverso integrazioni costanti. Con la recente espansione nel settore dei portafogli, delle piattaforme di scambio e dei fornitori di servizi di pagamento, Hypernative sta contribuendo a un approccio più unificato alla sicurezza del Web3.

Gal Sagie, cofondatore e CEO di Hypernative, ha dichiarato: "Il Web3 è a un punto di svolta: finalmente stanno emergendo normative chiare e l'adozione istituzionale sta accelerando grazie alle stablecoin e ai beni tokenizzati. Tuttavia, la sicurezza rimane il principale ostacolo all'adozione di massa e Hypernative si è posta l'obiettivo di colmare questa lacuna".

Il round di finanziamento segue una serie di importanti traguardi raggiunti dall'azienda:

Nell'ultimo anno, Hypernative ha più che raddoppiato la copertura della propria rete, arrivando a oltre 60 catene, tra cui Solana e THORChain, migliorando la sicurezza con centinaia di rilevatori in grado di individuare la più ampia gamma di rischi del settore, non solo in termini di sicurezza, ma anche finanziari, di conformità e di governance.

Il lancio di Guardian, una soluzione di sicurezza delle transazioni in tempo reale che protegge dalla "firma cieca" simulando l'esito di ogni transazione prima che venga approvata.

Inoltre, il team ha lanciato nuovi modi per integrare le informazioni sulle minacce di Hypernative direttamente nei contratti di un progetto o prima dell'inclusione di blocchi con integrazioni di sequenziatori, app front-end, pool di liquidità, staking e altro ancora.

"In qualità di investitore leader nel settore della cibersicurezza, Ten Eleven riconosce l'importanza fondamentale di un solido livello di sicurezza per promuovere l'adozione delle tecnologie Web3. L'approccio coerente di Hypernative al rilevamento e alla risposta in tempo reale alle minacce la rende un attore fondamentale nel futuro degli ecosistemi decentralizzati. Ecco perché siamo orgogliosi di guidare il round di finanziamento di serie B e non vediamo l'ora di supportare l'azienda nella sua prossima fase di crescita", ha dichiarato Mark Hatfield, cofondatore e socio amministratore di Ten Eleven Ventures.

"Hypernative sta affrontando il principale ostacolo al futuro mainstream del Web3: la fiducia. Con l'aumentare della sofisticazione degli attacchi, la necessità di una sicurezza proattiva e in tempo reale non è mai stata così urgente", ha affermato Barmak Meftah, cofondatore e socio amministratore di Ballistic Ventures. "Ciò che Gal e il team di Hypernative hanno creato non è solo innovativo, ma è fondamentale per la prossima era di Internet. Siamo orgogliosi di sostenerli mentre ampliano la loro piattaforma, espandono le loro capacità di intelligenza artificiale e favoriscono l'adozione di massa".

La base clienti di Hypernative spazia da catene, portafogli e protocolli a piattaforme di scambio, gestori di patrimoni ed emittenti di stablecoin. Oltre 200 progetti Web3 si affidano già a Hypernative per la loro sicurezza, con Aptos, Ethereum, Morpho, Movement, Sonic, Star Atlas, Wintermute e ZKsync che si sono aggiunti all'elenco all'inizio di quest'anno.

Per ulteriori informazioni su come Hypernative blocca le minacce al Web3 prima che possano causare danni, visitare: https://hypernative.io

Informazioni su Hypernative

Hypernative è una soluzione di monitoraggio in tempo reale, rilevamento dei rischi e risposta automatizzata che individua le minacce con elevata precisione e offre ai clienti minuti preziosi per reagire prima che gli attacchi exploit possano causare danni. La piattaforma tiene traccia delle origini di dati sia on-chain che off-chain e utilizza modelli di apprendimento automatico sofisticati e collaudati, euristica, simulazioni e rilevamenti basati su grafici per individuare oltre 300 tipi di rischi, dall'hackeraggio di smart contract e gli incidenti di sicurezza dei bridge alle compromissioni del front-end, alle manipolazioni di mercato e al furto di chiavi private. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hypernative.io.

Informazioni su Ten Eleven Ventures

Ten Eleven Ventures è la prima società di investimento globale specializzata nelle aziende di cibersicurezza in qualsiasi fase di sviluppo. La società individua, investe e aiuta a crescere le migliori aziende di cibersicurezza che rispondono alle esigenze critiche di sicurezza digitale, attingendo al proprio team, alla propria rete e alla propria esperienza per contribuire alla creazione di imprese di successo. Sin dalla sua fondazione, Ten Eleven Ventures ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari e ha effettuato oltre 60 investimenti nel settore della cibersicurezza in tutto il mondo, tra cui KnowBe4, Darktrace, Axis Security, Twistlock, Verodin, Cylance e Ping Identity. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 1011vc.com.

Informazioni su Ballistic Ventures

Ballistic Ventures è una società di venture capital dedicata esclusivamente alle aziende in fase iniziale operanti nel settore della cibersicurezza e in settori correlati. I soci hanno dedicato tutta la loro carriera alla difesa contro ogni tipo di minaccia informatica immaginabile. I membri della società hanno fondato, gestito e finanziato oltre 100 aziende di cibersicurezza di successo, tra cui Abnormal Security, AlienVault, ArcSight, Fortify, Mandiant e Shape Security, guidato oltre 10.000 professionisti della sicurezza a livello globale e vantano oltre 40 anni di esperienza nel venture capital. La nostra esperienza offre agli imprenditori un supporto efficace da parte di persone che condividono la stessa missione. Le nostre reti e relazioni aprono nuove porte ai nostri fondatori. Per saperne di più, visitare il sito ballisticventures.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita