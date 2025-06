Uniphore accelera l'espansione in Europa

Il lancio della suite Business AI, Hearst UK e il rafforzamento della partnership con Konecta testimoniano una crescita strategica

PALO ALTO, California E LONDRA: Uniphore, un'azienda attiva nel settore dell'IA aziendale, ha annunciato oggi una significativa espansione in Europa, accelerando il proprio impegno nella regione attraverso l'acquisizione di nuovi clienti, la crescita dei partner, il lancio di nuovi prodotti e investimenti organizzativi.

L'annuncio coincide con il lancio di Uniphore Business AI Cloud, annunciato durante l'AI Leadership Summit tenutosi ieri a Londra, un incontro esclusivo tra media, leader del settore e clienti Uniphore per esplorare il futuro dell'IA agentica in Europa. Tra i partecipanti figuravano i dirigenti di ResultsCX, Konecta, KPMG e Rowan Curran, analista principale di Forrester, che hanno condiviso le loro opinioni sul modo in cui le aziende utilizzano l'IA non solo per progetti pilota isolati, ma anche per sistemi essenziali per le aziende che generano risultati misurabili in termini di esperienza del cliente, marketing, operazioni, ecc.

Fonte: Business Wire

