Gli IP di calcolo GPGPU-AI scalabili e ad alte prestazioni di VeriSilicon abilitano le soluzioni IA per il settore automobilistico e i server edge

Accelerazione dell'IA grazie all'integrazione di un'elevata densità di calcolo, scalabilità multi-chip e memoria con struttura impilata in 3D

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato oggi gli ultimi sviluppi dei suoi IP di calcolo GPGPU-AI ad alte prestazioni e scalabili, che stanno sostenendo le applicazioni di server edge e l'elettronica in ambito automobilistico di prossima generazione. Grazie all'integrazione del calcolo parallelo programmabile con un acceleratore di intelligenza artificiale (IA) dedicato, questi IP offrono un'eccezionale densità di calcolo per carichi di lavoro IA impegnativi, come l'inferenza degli LLM, la percezione multimodale e il processo decisionale in tempo reale in ambienti con limitazioni termiche e di alimentazione.

Gli IP di calcolo GPGPU-AI di VeriSilicon si basano su un'architettura General Purpose Graphics Processing Unit (GPGPU) ad alte prestazioni con un acceleratore IA dedicato integrato, in grado di offrire capacità di calcolo eccezionali alle applicazioni IA.

Fonte: Business Wire

