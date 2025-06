Technology Reply ottiene la Oracle Service Expertise in Artificial Intelligence per l’area Western Europe

TORINO, Italia: Technology Reply, società del gruppo Reply specializzata nella progettazione di soluzioni basate su tecnologie Oracle, ha ottenuto il riconoscimento Oracle Service Expertise in Artificial Intelligence per la regione Western Europe, consolidando così la propria posizione come partner di riferimento per i progetti AI su Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

La Service Expertise rappresenta una certificazione delle competenze tecniche e progettuali di Technology Reply realizzazione di soluzioni basate sui servizi di intelligenza artificiale di OCI, tra cui l’utilizzo di modelli preaddestrati, la realizzazione di chatbot, lo sviluppo di modelli personalizzati e l’adozione dei servizi OCI Generative AI, utilizzando il framework LangChain, per progettare, tracciare, valutare e distribuire applicazioni basate su Large Language Models, inclusi approcci come RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Un esempio concreto dell’impiego di queste tecnologie è rappresentato dal progetto realizzato per Pusterla 1880, azienda leader nel packaging di lusso, volto a ottimizzare il processo di gestione delle offerte e delle strategie di pricing. In questo contesto, Technology Reply ha sviluppato e messo in produzione un sistema di agenti AI specializzati, eseguiti su Oracle Cloud Infrastructure e Oracle Database 23ai, progettati per generare in modo autonomo stime e proposte di prezzo accurate integrandosi con l’ERP Oracle Cloud di Pusterla. La soluzione consente di analizzare i brief clienti espressi in linguaggio naturale, estrarre e strutturare le informazioni tecniche, generare stime di costo dettagliate e formulare proposte di prezzo basate su dati storici e specifiche di produzione, riducendo i tempi di lavorazione e aumentando l’efficienza complessiva del processo.

Un secondo caso applicativo di rilievo è quello realizzato per Bitron, multinazionale attiva nei settori automotive, elettrodomestico e HVAC. In questo progetto, Technology Reply ha realizzato un assistente conversazionale AI-based, in grado di supportare gli operatori nella diagnostica predittiva e nella manutenzione dei sistemi industriali, attraverso un’interfaccia naturale e integrata con i sistemi aziendali. Il progetto si fonda su una data platform centralizzata realizzata su Oracle Cloud Infrastructure, con Autonomous Data Warehouse per consolidare le fonti dati in un’unica knowledge base integrata. Grazie alle funzionalità di vettorizzazione di Oracle Database 23ai, è stato possibile creare una knowledge base integrata, capace di gestire dati eterogenei in modo coerente. L’assistente sfrutta inoltre i servizi di GenAI di Oracle, come Cohere Command R e i Large Language Models di Meta, per analizzare i codici di errore e fornire in tempo reale suggerimenti utili alla risoluzione dei problemi.

Grazie a questa certificazione, Technology Reply consolida il proprio ruolo di partner tecnologico per le aziende che vogliono rendere più intelligenti le proprie applicazioni enterprise, migliorare l’interazione con gli utenti finali e accelerare i processi decisionali tramite l’intelligenza artificiale e le tecnologie Oracle.

Technology Reply

Technology Reply, parte del Gruppo Reply, è specializzata nella progettazione di soluzioni innovative basate sulle tecnologie Oracle. Con oltre 25 anni di esperienza, supporta le aziende nei processi di innovazione e trasformazione digitale, integrando AI, Machine Learning, Big Data e tecnologie emergenti. https://www.reply.com/technology-reply/it

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fonte: Business Wire

