PubNub amplia la sua piattaforma con lo sviluppo nativo IA, la moderazione in tempo reale e l'intelligenza decisionale

L'IA incontra l'interattività con la moderazione integrata, il coding generativo e l'ottimizzazione istantanea per esperienze digitali di nuova generazione.

SAN FRANCISCO: PubNub, il leader nelle app interattive in tempo reale, ha presentato la nuova evoluzione della sua piattaforma. Introduce lo sviluppo nativo IA, l'intelligenza decisionale e la moderazione dei contenuti in rete per aiutare gli sviluppatori a costruire e scalare più rapidamente semplificando al contempo l'accesso a tutta la potenza di PubNub.

Gli aggiornamenti consentono agli sviluppatori di realizzare esperienze ricche, in tempo reale, come i giochi con più giocatori, gli strumenti collaborativi e le app sanitarie con maggiore rapidità e controllo.

“Il mondo si aspetta esperienze intelligenti, in tempo reale”, ha dichiarato Todd Greene, CEO di PubNub. “La nostra piattaforma evoluta porta IA, analisi e moderazione nel flusso di lavoro dello sviluppatore, consentendo app più sicure e più intelligenti, con latenza più bassa e maggiore impatto”.

Fonte: Business Wire

