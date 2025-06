I leader delle supply chain condivideranno prospettive in ambito di tariffe, commercio e interruzioni di servizio durante un esclusivo evento digitale

Esperti di Qualcomm, Viant Medical e Thermo Fisher Scientific si uniscono a Kinaxis e all'esperto di futuro economico Andrew Busch per condividere idee su come affrontare l'instabilità delle tariffe

OTTAWA, Ontario: Mentre le tensioni sul fronte del commercio globale rimangono all'avanguardia dei processi decisionali commerciali, Kinaxis® (TSX:KXS), una delle principali imprese internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, ospiterà leader delle catene di fornitura in ambito tecnologico e delle scienze della vita per uno speciale evento digitale incentrato sulle tariffe con l'esperto di futuro economico Andrew Busch il 17 giugno 2025 alle 11:00, orario di New York.

L'evento, intitolato Tariffs, Trade, and Turbulence: How to Respond to Today’s Supply Chain Challenges (Tariffe, commercio e instabilità: come rispondere alle sfide odierne della supply chain), è rivolto ai leader commerciali di tutto il mondo e propone il contributo di esperti su come orientarsi nell'instabile ambiente commerciale odierno con moderne soluzioni in ambito di supply chain per realizzare catene di fornitura resilienti e a prova di futuro.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita