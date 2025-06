xFusion presenta delle rivoluzionarie innovazioni per il calcolo ad alte prestazioni a ISC 2025

AMBURGO, Germania: xFusion International Pte. Ltd (xFusion) ha presentato i suoi ultimi sviluppi nei settori di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e soluzioni di calcolo intelligente sostenibili in occasione della International Supercomputing Conference (ISC) 2025, tenutasi ad Amburgo, in Germania, dal 10 al 13 giugno. In quanto leader globale negli ambiti di HPC e infrastrutture di calcolo, xFusion ha evidenziato il suo impegno a fornire a industrie e istituzioni tecnologie all'avanguardia in grado di accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale.

Rivoluzionare il calcolo con soluzioni innovative

Durante la sessione Vendor Roadmap del 12 giugno, Arthur Wang, Direttore della soluzione di calcolo xFusion, ha tenuto un'interessante presentazione dal titolo "Innovative Computing with xFusion." Arthur ha sottolineato la presenza di una domanda di potenza di calcolo in crescita nell'era dell'IA e degli agenti intelligenti, nonché il ruolo di xFusion nell'affrontare tali sfide.

"L'avvento degli agenti intelligenti ha generato una travolgente richiesta di potenza di calcolo. In xFusion stiamo affrontando questa sfida con decisione, mediante sviluppi pionieristici dell'HPC e delle tecnologie di calcolo intelligenti. Dalla nostra serie FusionServer V8 fino agli armadi con raffreddamento a liquido FusionPoD, ci impegniamo a fornire soluzioni sostenibili, efficienti e ad alte prestazioni per aiutare i settori e gli istituti a livello globale", ha dichiarato Arthur Wang.

Data center verdi e sostenibili all'avanguardia

Presso lo stand della fiera, xFusion ha presentato la profonda integrazione della sua tecnologia di calcolo con applicazioni di settore, e ha attirato un notevole interesse da parte dei partecipanti. Per sostenere lo sviluppo verde e sostenibile delle attività dei suoi clienti, xFusion sta aprendo la strada con il suo server a livello rack FusionPoD. Progettato per garantire efficienza e risparmi energetici, questo sistema presenta un'architettura aperta compatibile con diverse potenze di calcolo. Le caratteristiche principali includono:

Alta densità: supporta fino a 144 CPU per armadio.

supporta fino a 144 CPU per armadio. O&M intelligente: una progettazione a tre bus per alimentazione, rete e liquido consente un accoppiamento cieco, migliorando l'efficienza delle attività O&M e sostenendo le future operazioni robotizzate senza operatore.

una progettazione a tre bus per alimentazione, rete e liquido consente un accoppiamento cieco, migliorando l'efficienza delle attività O&M e sostenendo le future operazioni robotizzate senza operatore. Raffreddamento a liquido al 100%: un sistema di raffreddamento a liquido nativo a piastre fredde, abbinato a una porta posteriore passiva raffreddata ad acqua, raggiunge un pPUE di appena 1,06 e ha ottenuto la prima certificazione TÜV SÜD al mondo per questa tecnologia.

Di recente, xFusion ha avviato una collaborazione con Global Switch per distribuire rapidamente un nodo raffreddato a liquido presso il proprio data center di Hong Kong, in conformità a severi requisiti di basse emissioni di carbonio, garantendo al contempo importanti vantaggi in termini di costi ed efficienza ai clienti.

Accelerare l'applicazione dell'HPC e la trasformazione digitale

La soluzione FusionOne HPC offre un percorso valido per i settori come quelli della ricerca scientifica e della simulazione di produzione. Grazie a una profonda integrazione tra hardware e software, la soluzione è stata distribuita con successo presso istituti come il Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC), l'Università tecnica di Istanbul e la Technische Universität Ilmenau per rispondere alle loro esigenze crescenti in ambito di ricerca e formativo.

Per accelerare ulteriormente la trasformazione digitale aziendale, xFusion offre:

FusionOne DFS (Distributed File System): una soluzione di storage ad alte prestazioni che offre throughput, scalabilità ed efficienza senza precedenti per i carichi di lavoro moderni. Con uns larghezza di banda in lettura fino a 220 GB/s, una larghezza di banda in scrittura fino a 125 GB/s e 5.700.000 IOPS, è in grado di gestire carichi di lavoro enormi senza sforzo. FusionOne DFS raggiunge il 94,1% di utilizzo dell'EC, offrendo flessibilità e affidabilità per l'era dell'IA e dell'HPC.

(Distributed File System): una soluzione di storage ad alte prestazioni che offre throughput, scalabilità ed efficienza senza precedenti per i carichi di lavoro moderni. Con uns larghezza di banda in lettura fino a 220 GB/s, una larghezza di banda in scrittura fino a 125 GB/s e 5.700.000 IOPS, è in grado di gestire carichi di lavoro enormi senza sforzo. FusionOne DFS raggiunge il 94,1% di utilizzo dell'EC, offrendo flessibilità e affidabilità per l'era dell'IA e dell'HPC. FusionOne AI: una soluzione che accelera la distribuzione di applicazioni IA, integrando elaborazione, modello e applicazione in una piattaforma integrata e senza problemi. Grazie all'integrazione aperta con strumenti IA di terze parti come LLaMA e Hugging Face, semplifica la distribuzione della GenAI. Grazie all'innovativa virtualizzazione delle GPU, consente di ottenere un utilizzo del calcolo superiore del 35%, compreso lo slicing dell'1% delle GPU per un'assegnazione precisa delle risorse. Costruito per la scalabilità, FusionOne AI supporta diversi carichi di lavoro, dagli ambienti edge a quelli cluster, garantendo un'evoluzione fluida e la compatibilità con le CPU e le GPU mainstream.

Guidare l'era del calcolo intelligente

Con l'avvento dell'era degli agenti intelligenti, l'intelligenza artificiale sta ridefinendo radicalmente l'infrastruttura informatica. xFusion sta cogliendo questa opportunità per innovare le tecnologie fondamentali, collaborare con partner globali e accelerare l'applicazione del calcolo ad alte prestazioni in tutti i settori, garantendo che l'informatica intelligente e l'energia digitale possano servire meglio tutti.

"In xFusion, crediamo nell'integrazione di tecnologia all'avanguardia con la sostenibilità per creare un futuro più intelligente ed efficiente. La nostra partecipazione a ISC 2025 per tre anni consecutivi sottolinea il nostro impegno a guidare l'evoluzione di HPC e IA. In futuro, xFusion continuerà a innovare con partner attraverso il nostro xLAB, ridefinendo l'infrastruttura per aiutare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e intelligente e per sbloccare il vero valore del calcolo", ha dichiarato Arthur Wang.

Informazioni su xFusion

xFusion International Pte. Ltd. è un fornitore leader globale di infrastrutture e servizi di calcolo. Ispirata al principio "Let Computing Serve You Better", xFusion si concentra sulla creazione di valore per i propri clienti e partner, accelerando la trasformazione digitale in un ampio ventaglio di settori. Con sede a Singapore, xFusion vanta un'importante presenza globale, inclusi 9 centri di ricerca, 7 uffici regionali e 6 centri di assistenza tecnica globali (GTAC). L'impegno di xFusion nel fornire soluzioni di calcolo innovative ha consentito all'azienda di rispondere alle esigenze di oltre 10.000 clienti in più di 100 paesi e regioni, in settori come quelli di telecomunicazioni, finanze, Internet, trasporti ed energia.

Sito ufficiale: https://www.xfusion.com/en

Archivio dei casi: https://www.xfusion.com/static/en/cases

LinkedIn/X/Facbook/Youtube: xFusion Global

Fonte: Business Wire

