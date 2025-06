Agileo Automation annuncia l'espansione futura della struttura di automazione A2 ECF-SEMI con standard SEMI EDA

L'integrazione di EDA permette agli OEM di fornire dati strutturati, ad ampia larghezza di banda ai produttori di semiconduttori e di promuovere le efficienze per il vantaggio competitivo

GRENOBLE, Francia: Summit mondiale CEA LID – Agileo Automation, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di controllo e connettività per apparecchiature per la produzione globale di semiconduttori, oggi ha annunciato la futura espansione della sua La struttura di automazione A2 ECF-SEMI includerà la suite di standard EDA (Equipment Data Acquisition) di SEMI. Questa integrazione che già include Agil’GEM e Agil’GEM300 permetterà agli OEM di fornire dati strutturati, ad ampia larghezza di banda, a impianti di produzione e promuovere miglioramenti ai processi con l'intelligenza artificiale (IA) utilizzando grandi quantità di dati affidabili e azionabili. Gli standard EDA, sviluppati a partire dai SECS/GEM e GEM300, stanno trasformando la comunicazione delle apparecchiature e consentendo la produzione ad alta velocità e guidata dai dati. Mentre aumentano la connessione e l'automazione delle fabbriche di semiconduttori, la capacità delle apparecchiature OEM di integrare facilmente e fornire dati strutturati di alta qualità è diventata un elemento di distinzione competitiva.

Agileo Automation ha svolto test di EDA Freeze 2 per clienti e server con produttori di apparecchiature che già supportano l'EDA e sta collaborando con questi produttori che hanno già adottato la tecnologia per integrarla nelle proprie apparecchiature utilizzando A2 ECF-SEMI, Agil'GEM e Agil'GEM300. La società fornirà presto un'offerta completa per gli OEM che necessitano di EDA Freeze 2 o 3. L'EDA è sempre più richiesta nelle RFQ che devono affrontare i produttori di apparecchiature.

“L'EDA consentirà ai produttori di realizzare rendimenti superiori, cicli innovativi più rapidi e un vantaggio competitivo sostenibile in un mercato in continua accelerazione”, spiega Marc Engel, CEO di Agileo Automation. “Agileo è fiera di fornire un contributo significativo a questo sforzo globale ed è lieta di sostenere gli OEM in tutti i segmenti del mercato con una suite di prodotti completa e scalabile”.

Informazioni su Agileo Automation

Fin dalla sua creazione nel 2010 a Poitiers, Francia, Agileo Automation mette in grado i produttori globali di apparecchiature a semiconduttori di ottimizzare i loro macchinari mediante soluzioni di controllo, comunicazione, acquisizione dei dati e prove, consentendone l’implementazione in fabbriche di grandi dimensioni in tutto il mondo. Al cuore di Industria 4.0, il framework A2 ECF-SEMI di Agileo offre solide basi per lo sviluppo di software di controllo di apparecchiature, sfruttando le suite di standard SEMI SECS/GEM e GEM300. Come membro di SEMI e della OPC Foundation, Agileo Automation è uno dei partecipanti chiave allo sviluppo e all’integrazione di standard del settore come quelli SEMI e la OPC Unified Architecture (OPC-UA). Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web o seguirci su LinkedIn.

Fonte: Business Wire

