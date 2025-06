Cyolo presenta nuove importanti funzionalità, ampliando la copertura sicura degli accessi a distanza per i sistemi OT e cyber-fisici

Le nuove capacità aiutano a eliminare i punti ciechi e a estendere l'accesso sicuro, basato sull'identità in ambienti operativi senza disturbare i flussi di lavoro, aiutando a rendere sicure a distanza tutte le sessioni, le applicazioni e i dispositivi connessi all'infrastruttura critica

TEL AVIV, Israele: Cyolo, il principale fornitore leader di accesso privilegiato sicuro a distanza per la tecnologia operativa (OT) e i sistemi cyber-fisici (CPS), ha annunciato il lancio di diverse importanti nuove funzionalità, capeggiate da Cyolo Third-Party VPN Control (controllo VPN di terze parti) (in attesa di brevetto). Questa funzionalità innovativa all'interno della soluzione Cyolo PRO (Privileged Remote Operations) dell'azienda offre visibilità e controllo degli accessi per le connessioni dirette e VPN di terze parti senza richiedere modifiche all'infrastruttura di produzione o ai flussi di lavoro dei fornitori.

Fonte: Business Wire

