Il sistema di procurement di soluzioni innovative di Bayer rafforza l'uso della piattaforma alimentata dall'IA di Scientist.com per l'orchestrazione del procurement di servizi di R&S globali

SAN DIEGO: Il servizio di procurement di soluzioni innovative di Bayer AG e Scientist.com hanno sottoscritto un prolungamento pluriennale della loro partnership che rende Scientist.com il canale globale di riferimento di Bayer per il reperimento di servizi di R&S esterni.

La trasformazione da una partnership tattica e una strategica

Il connubio ha avuto inizio nel 2015, quando Bayer ha adottato il marketplace digitale di Scientist.com per ottimizzare e controllare la spesa long-tail nella ricerca preclinica. Nel corso degli anni, questa relazione si è approfondita e ampliata, rispecchiando l'ampio spostamento di Bayer in direzione dell'esternalizzazione di una percentuale superiore delle sue attività R&S come parte delle sue strategie di innovazione. Ciò che era iniziato come uno strumento di procurement tattico è ora diventato il canale globale di riferimento di Bayer per il reperimento di un ampio ventaglio di servizi esterni di R&S.

Fonte: Business Wire

