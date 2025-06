Corpay Cross-Border estende una collaborazione esclusiva con West Ham United

La fornitura di accesso alle soluzioni di gestione del rischio delle valute e dei pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività di Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo pluriennale per estendere la sua esclusiva collaborazione di successo con West Ham United come Official Foreign Exchange (FX, Cambio valuta ufficiale) e International Payments Partner (Partner dei pagamenti internazionali).

Dal 2018, Corpay Cross-Border fornisce una gamma di soluzioni aziendali per i pagamenti in valuta estera per West Ham United. Questa estensione pluriennale prevede che il club Premier League di Londra, assieme alla sua rete di partner commerciali aziendali continuerà a beneficare dell'accesso alle soluzioni innovative globali di pagamento e gestione del rischio di valuta di Corpay Cross-Border.

Fonte: Business Wire

