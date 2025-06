Il gruppo Epassi espande la propria presenza nell'Europa meridionale con l'acquisizione di VIP District

Epassi, uno dei fornitori leader europei di tecnologia per benefit dei dipendenti, è lieta di annunciare l'acquisizione di VIP District, un'affidabile piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti e di ricompense con sede in Spagna. La transazione rappresenta una mossa strategica per espandere la presenza di Epassi in Europa meridionale, ribadendo la sua ambizione di diventare l'attore leader a livello paneuropeo nel benessere e nel coinvolgimento dei dipendenti.

HELSINKI: L'acquisizione di VIP District (www.vipdistrict.com) da parte del gruppo Epassi segna un importante traguardo nella strategia di crescita paneuropea di Epassi e segue la recente acquisizione di Zest da parte del gruppo nel Regno Unito, che ne ha ampliato la presenza nella regione e ha migliorato l'offerta complessiva di software di benefit per dipendenti.

Fonte: Business Wire

