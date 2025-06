CSG & AWS ampliano la collaborazione per accelerare la trasformazione cloud nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari

La nuova iniziativa riduce il costo di gestione totale fino del 60% e promuove la migrazione cloud per le imprese globali

COPENAGHEN: In un'economia digitale in rapida evoluzione, le aziende di telecomunicazioni e di servizi finanziari si trovano ad affrontare la pressione crescente di dover modernizzare, espandere le operazioni e sbloccare innovazione, il tutto gestendo i costi e seguendo complessi percorsi di crescita. Oggi, CSG® (NASDAQ: CSGS) ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) per accelerare la trasformazione cloud in questi settori. L'iniziativa vedrà la luce grazie ad avanzate tecnologie cloud-native, ottimizzazione dei costi e innovazione delle piattaforme.

"Con il raddoppiamento degli sforzi delle industrie per raggiugere la trasformazione cloud, sono necessarie piattafrome scalabili e convenienti in grado di evolversi assieme a loro", ha dichiarato Mayoor Mahendra, Vicepresidente, Soluzioni di rete, CSG.

Fonte: Business Wire

