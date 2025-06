OPEX® Corporation nomina Drew Stevens al nuovo ruolo di Vicepresidente delle operazioni

MOORESTOWN, NEW JERSEY: OPEX® Corporation, leader globale nell'automazione di prossima generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e corripondenza, ha annunciato che Drew Stevens, membro di lunga data del team dirigenziale esecutivo e parte della terza generazione di gestione familiare dell'azienda, è stato nominato Vicepresidente delle operazioni.

Nel suo nuovo ruolo, Stevens supervisionerà le operazioni aziendali per entrambi i settori dell'azienda: automazione dei magazzini e automazione dei documenti e della corrispondenza. In precedenza Stevens ha svolto il ruolo di Vicepresidente per lo sviluppo commerciale globale e marketing, Automazione dei magazzini.

"Vista la continua espansione del nostro portafoglio di soluzioni e della nostra presenza globale, Drew è la persona ideale per rivestire questo nuovo ruolo", ha dichiarato Dave Stevens, Amministratore delegato di OPEX. "La sua comprovata esperienza di leadership e la sua vasta conoscenza del settore dell'automazione in generale sono preziose per OPEX, che si trova nel suo 50° anno di attività e continua a evolversi".

Fonte: Business Wire

