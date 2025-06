ASISA avvia una partnership con HCLTech per guidare la trasformazione digitale e l'espansione nella penisola iberica

MADRID e LONDRA e NOIDA, India: HCLTech, azienda tecnologica leader globale, è stata selezionata da ASISA, un importante fornitore di assicurazioni sanitarie in Spagna, come partner IT strategico per accelerare la trasformazione aziendale e l'espansione nella penisola iberica. Questa partnership ambisce ad accelerare il percorso di trasformazione digitale di ASISA per migliorare l'esperienza dei suoi 2,2 milioni di clienti e posizionare l'azienda in prima linea dell'innovazione nella regione.

HCLTech modernizzerà le piattaforme IT di ASISA e sfrutterà le soluzioni basate sull'IA per ottimizzare l'efficenza aziendale. La modernizzazione complessiva del sistema centrale e le soluzioni di HCLTech consentiranno ad ASISA di creare un'infrastruttura IT più agile e reattiva.

Fonte: Business Wire

