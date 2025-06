EDB Postgres® AI accelera la nuova era di dati sovrani e di IA per le imprese, le industrie e le nazioni

La prima piattaforma sicura Postgres che unisce l'intelligenza artificiale agentica transazionale, analitica e democratizzante in ambienti ibridi attraverso un'interfaccia facile da usare

EDB introduce nuove funzionalità alla prima piattaforma di IA e dati su base Postgres del settore, consentendo alle aziende di gestire, osservare e democratizzare con facilità l'utilizzo dell'IA agentica in un contesto sovrano.

Solo il 13% delle aziende a livello globale ha implementato con successo un'ampia serie di applicazioni di IA agentica su scala, stando allo studio condotto da EDB (maggio 2025). Questi primi leader stanno assistendo a rendimenti notevolmente migliori, fino al 227% in più di ROI rispetto al restante 87% e al 23% in più rispetto al gruppo successivo, quindi questo lancio è essenziale per le attività che vogliono arrivare primi nella competizione dell'IA.

EDB Postgres AI trasforma dati operativi fondamentali in una risorsa pronta per l'IA, con solo cinque linee di codice per impostare una pipeline di IA che sincronizzano automaticamente le integrazioni con i dati sorgente, prendendo l'IA dal concetto alla produzione 3 volte più rapidamente, pur tagliando i costi del 50%.

SINGAPORE: EnterpriseDB (EDB), la principale società di dati Postgres e IA, oggi ha annunciato nuove innovazioni alla piattaforma EDB Postgres AI (EDB PG AI) progettata per aiutare le imprese a installare e scalare l'IA in modo sicuro e in conformità nei propri ambienti Postgres, sia sul cloud che in sede.

