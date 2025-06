Fiber Global raccoglie 20 milioni di USD con un finanziamento di Serie A per lo sviluppo della piattaforma di materiali da costruzione circolari

Il finanziamento guidato da DBL Partners accelererà l'espansione della produzione negli USA di Fiber Global per convertire abbondanti flussi di rifiuti globali in prodotti ad alte prestazioni

BROWNSBURG, Indiana: Fiber Global, azienda all'avanguardia nello sviluppo di materiali edili sostenibili, ha annunciato oggi di aver raccolto 20 milioni di USD in un finanziamento di Serie A. Il round è stato guidato da DBL Partners, con il fondatore e socio amministratore Ira Ehrenpreis che è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione. Il capitale andrà a sostenere la missione di Fiber Global di trasformare abbondanti flussi di rifiuti globali in materiali da costruzione scalabili e sostenibili, iniziando con l'espansione della sua presenza manifatturiera negli USA.

La piattaforma di tecnologia proprietaria di Fiber Global converte abbondanti flussi di rifiuti globali in materiali edili duraturi e ad alte prestazioni, in grado di superare le soluzioni esistenti grazie a un'impronta di carbonio notevolmente inferiore.

Fonte: Business Wire

