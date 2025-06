Lattice è pronta a presentare le innovazioni FPGA in occasione della FPGA Conference Europe 2025

‒ Pravin Desale, Responsabile di R&S, terrà il discorso di apertura sulla crescente esigenza di FPGA a bassa potenza ‒

‒ Le sessioni con più relatori si concentreranno sui temi di IA Edge, fusione dei sensori, IoT industriale, soluzioni Ethernet, strumenti di progettazione e altro ancora ‒

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato oggi il suo programma per la prossima edizione della FPGA Conference Europe. Nell'ambito dell'evento, il vicepresidente senior del dipartimento di ricerca e sviluppo di Lattice, Pravin Desale, terrà il discorso di apertura, nel corso del quale analizzerà le dinamiche di mercato e le tendenze che stanno posizionando gli FPGA a bassa potenza in prima linea per gli sviluppi tecnologici.

Inoltre, Lattice parteciperà a diverse sessioni di relatori per presentare il modo in cui gli FPGA a bassa potenza stanno guidando l'innovazione in vari settori. L'azienda organizzerà una dimostrazione dei suoi più recenti sviluppi tecnologici in ambito FPGA nell'IA Edge, nella connettività avanzata, nella sicurezza robusta e in altri ambiti.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 1 – 3 luglio: dimostrazione di Lattice (tavolo espositivo n. 5) Sessioni di relatori: Giorno 1 Discorso di apertura: "Powering the Future – How Low Power FPGAs are Shaping Tomorrow's Tech Landscape" di Pravin Desale, Responsabile di R&S, Lattice Semiconductor Giorni 1 – 3 Sessioni di relatori: Diverse sessioni di approfondimento sugli FPGA, che copriranno aspetti come IA Edge, fusione dei sensori, IIoT, soluzioni Ethernet e strumenti di progettazione, presentati da esperti di Lattice Semiconductor



Data Ora Sessione 1º luglio 11:15 – 11:55 Progettazione di soluzioni IA con Lattice per applicazioni reali 12:05 – 12:45 Implementazione di applicazioni di IA Edge con lo stack di soluzioni Lattice sensAI 2 luglio 14:15 – 14:55 Strumenti e tecniche per un'efficienza di progettazione superiore 15:05 – 15:45 Metodologia di progettazione di alto livello basata su standard aperti per calcolo a bassa latenza e vicino al sensore 17:20 – 18:00 SoC RISC-V adattivo per l'IA Edge industriale tramite FPGA a bassa potenza 3 luglio 9:00 – 9:40 Sfide e soluzioni dell'IoT industriale e soluzioni per la comunicazione in tempo reale 13:30 – 14:10 Sviluppo di soluzioni Ethernet con gli FPGA 16:20 – 17:00 Accelerazione dei sistemi Edge intelligenti con Lattice Semiconductor e NVIDIA

Dove: FPGA Conference Europe, NH München Ost Conference Center, Monaco, Germania



La FPGA Conference Europe è la principale conferenza di settore in Europa per i dispositivi logici programmabili in quanto componenti di data center, telecomunicazioni e molte altre applicazioni tecnologiche.

Risorse di supporto

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito https://www.latticesemi.com

Per ulteriori informazioni sulla conferenza e sulla procedura di registrazione, visitare il sito https://www.fpga-conference.eu/

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

