Aqara Smart Lock U200 Lite offre il controllo intelligente dell'accesso a più famiglie europee

Una nuova serratura retrofit supporta immediatamente Matter, abbinando lo stile senza chiave e l'interoperabilità a prova di futuro in vari marchi ed ecosistemi

NEW YORK: Aqara, leader globale e pioniere nell'IoT, presenta la nuova serratura Smart Lock U200 Lite, che offre un facile controllo all'accesso, maggiore sicurezza e un moderno stile senza chiave a più famiglie europee, particolarmente quelle alla ricerca di soluzioni economiche. Progettata per l'installazione fai-da-te, la U200 Lite è un modello retrofit compatibile con la maggior parte delle serrature da incasso europee. Supporta inoltre Matter over Thread per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi connessi e la facile integrazione nella configurazione smart home esistente dell'utente.

Realizzata secondo il protocollo Thread, sviluppato appositamente per dispositivi IoT, la serratura Smart Lock U200 Lite è certificata Matter e si integra con le piattaforme principali, tra cui Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant e SmartThings, senza la necessità di una hub proprietaria1. Come parte integrante di un'abitazione connessa, la U200 Lite è integrabile con una gamma di dispositivi smart, dai videocitofoni, alle videocamere di sorveglianza, ai sensori smart, permettendo agli utenti di creare un sistema di sicurezza smart personalizzato e potenziato.

La U200 Lite è compatibile con serrature da incasso europee con la Emergency Function2, e supporta il profilo UE e alcuni cilindri di tipo Scandi. Il suo facile modello retrofit offre ai proprietari e agli inquilini di abitazioni l'aggiornamento istantaneo delle serrature esistenti, senza necessità di installazioni complesse o di modifiche alle chiavi o alla porta.

U200 Lite offre inoltre varie opzioni di accesso sicuro dalla porta. I membri della famiglia possono comodamente aprire la porta tramite l'app sul cellulare (Aqara Home e altre app abilitate a Matter) o comandi vocali attraverso Siri e Alexa. In modo più intuitivo, è possibile inoltre aprire la porta semplicemente toccando il cellulare iOS e Android sulla NFC Sticker Card in dotazione, che può essere affissa all'esterno della porta d'ingresso. Anche quando sono fuori casa, i proprietari possono aprire la porta a distanza per permettere l'ingresso ai visitatori utilizzando l'app sul cellulare. Tutte le funzionalità a distanza, come gli avvisi in tempo reale, i log del dispositivo e l'apertura a distanza, vengono forniti gratuitamente.

Con il suo giroscopio integrato, U200 Lite offre promemoria acustici se la porta non è chiusa correttamente, garantendo che non sia mai lasciata aperta. Una volta chiusa, la porta si blocca automaticamente, senza bisogno di avere un sensore esterno aggiuntivo: una soluzione economica e preferibile dal punto di vista estetico3. Tra le altre caratteristiche positive del modello U200 Lite derivate dal predecessore, U200:

Quiet Mode (Modalità silenziosa) riduce il livello acustico durante l'apertura e la chiusura3.

riduce il livello acustico durante l'apertura e la chiusura3. Pull Spring (Molla di ritiro) ritira automaticamente la serratura all'apertura della porta3.

ritira automaticamente la serratura all'apertura della porta3. Turn to Lock/Unlock (Girare per chiudere/aprire) consente la chiusura/apertura con facilità3.

Dotata di una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 2.000 mAh, U200 Lite offre un'autonomia massima di 6 mesi per ricarica4, eliminando il fastidioso cambio frequente di batteria e favorendo uno stile di vita sostenibile.

Aqara Smart Lock U200 Lite è oggi acquistabile dal sito web ufficiale di Aqara, dai rivenditori autorizzati e da grandi piattaforme di e-commerce, come Amazon (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito).

Per maggiori informazioni sulla nuova serratura smart, visitare il sito web di Aqara.

Smart Lock U200 Lite richiede un telecomando con funzionalità Thread Border Router per connettersi a qualsiasi sistema abilitato a Matter di terze parti, per aprire/chiudere a distanza attraverso un'app mobile e per aprire/chiudere con comando vocale.

La Emergency Function consente lo sblocco del cilindro dall'esterno utilizzando una chiave, anche in presenza di un'altra chiave nella serratura.

Le funzionalità Auto Lock, Quiet Mode, Pull Spring e Turn to Lock/Unlock sono disabilitate per default e possono essere attivate nelle impostazioni dell'app Aqara Home.

L'autonomia di 6 mesi della batteria si basa su 8 cicli di apertura e chiusura al giorno.

Fonte: Business Wire

