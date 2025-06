Smart Communications semplifica l'archiviazione digitale con il lancio di SmartHUB™

La nuova soluzione di archiviazione digitale cloud-native consente alle aziende di centralizzare le interazioni dei clienti, ottimizzare la conformità e dare impulso all'efficienza operativa

NEW YORK: Smart Communications, il fornitore leader di comunicazioni per clienti aziendali cloud-based, ha annunciato oggi la disponibilità di SmartHUB, una nuova soluzione di archiviazione digitale cloud-native progettata per aiutare le aziende a gestire comunicazioni in volumi elevati su larga scala, fornire un semplice accesso a dati archiviati critici e garantire la conformità con le normative di settore in evoluzione, indipendentemente dal settore o dalla regione. SmartHUB è sviluppata partendo alla tecnologia testata ottenuta grazie all'acquisizione da parte di Smart Communications di Joisto, un fornitore leader di archiviazione digitale, nell'aprile 2025, ed è ora completamente integrata nella piattaforma Conversation Cloud™.

Fonte: Business Wire

