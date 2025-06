PharmSight rafforza la propria presenza globale con un nuovo ufficio a Zug (Svizzera) e lancia la piattaforma di formazione IA Conversity

Il nuovo hub europeo è destinato a trasformare la formazione sulla negoziazione, le prestazioni dei team di vendita e l'accesso al mercato grazie all'IA avanzata

ZUG, Svizzera: PharmSight Research & Analytics ha annunciato oggi l'inaugurazione del suo hub europeo a Zug, in Svizzera. Operativa come PharmSight GmbH, questa espansione strategica rafforza l'impegno dell'azienda a offrire informazioni basate sui dati per formazioni sulla negoziazione, ottimizzazione della forza vendite e soluzioni di accesso al mercato nel cuore dell'ecosistema farmaceutico europeo.

A capo di PharmSight GmbH ci sarà Gianclaudio Floria, recentemente nominato CEO e che vanta oltre 20 anni di esperienza presso operazioni commerciali e rivestendo ruoli strategici presso giganti del settore come Amgen, BMS, Fresenius Kabi, Gilead e Alexion.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita