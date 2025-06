Andersen Consulting Continua l'espansione globale con l'aggiunta di Azurian Consulting

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le sue capacità in materia di trasformazione aziendale, tecnologia e intelligenza artificiale attraverso un accordo di collaborazione con Azurian Consulting.

Fondata nel 2012, Azurian Consulting offre una suite completa di servizi, tra cui trasformazione digitale, strategia guidata dai dati, ottimizzazione dei processi aziendali e gestione dei cambiamenti. Con sede in Sudamerica, Azurian Consulting serve i clienti in un'ampia gamma di industrie, come finanza, commercio al dettaglio, beni di consumo e produzione.

“Collaborare con Andersen Consulting apre la porta a nuovi mercati, rafforza la nostra capacità di servire clienti multinazionali e dà al nostro team accesso a risorse globali”, ha dichiarato Nicolás Dueñas, amministratore delegato di Azurian Consulting. “Si tratta di una forte sinergia che ci permette di unire le nostre conoscenze regionali e la piattaforma globale di Andersen Consulting, rafforzando la nostra capacità di fornire ai clienti soluzioni integrate e di facile implementazione”.

“Questa collaborazione riflette il nostro continuo investimento nell'espansione delle nostre capacità di consulenza globale e nel rafforzamento della nostra presenza in mercati chiave”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La nostra crescita continua ci consente di offrire ai clienti soluzioni ad alto impatto che non affrontano solo le loro sfide attuali, ma li mettono inoltre in una posizione ideale per ottenere il successo a lungo termine in un mercato globale in rapida evoluzione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

