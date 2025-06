Kinaxis annuncia i risultati delle votazioni all'assemblea annuale degli azionisti

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” o la “Società”) (TSX:KXS), un leader internazionale nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, ha ricevuto l'approvazione per tutte le risoluzioni presentate agli azionisti all'Assemblea annuale degli azionisti (la “Assemblea”) di oggi, come specificato nella circolare informativa della direzione della Società datata 28 aprile 2025 (la “Circolare”).

1. Elezione dei Direttori

Gli azionisti hanno votato per eleggere tutti i sette direttori nominati al CdA di Kinaxis, che rimarranno in carica fino alla chiusura della prossima assemblea annuale degli azionisti della Società o fino a quando i loro successori vengono eletti o nominati.

Nome del candidato Numero totale dei voti favorevoli Percentuale di voti favorevoli Numero totale dei voti contrari Percentuale dei voti contrari Robert Courteau 22.065.236 95,74% 982.599 4,26% Gillian (Jill) Denham 22.357.176 97,00% 690.659 3,00% José Alberto Duarte 22.430.093 97,32% 617.742 2,68% Lynn Loewen 22.702.703 98,50% 345.163 1,50% Angel Mendez 22.338.977 96,92% 708.858 3,08% Pamela Passman 22.394.586 97,17% 653.249 2,83% Kelly Thomas 22.562.248 97,89% 485.588 2,11%

2. Nomina dei revisori

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita