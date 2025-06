StrongPoint lancia RetailQ: un servizio di analisi basato sui dati per la preparazione degli ordini nell'e-commerce nel settore alimentare

OSLO, Norvegia: StrongPoint, l'azienda per la tecnologia in ambito alimentare, ha annunciato oggi il lancio di RetailQ, un servizio di analisi sviluppato per aiutare i retailer di generi alimentare a scoprire i veri risparmi sui costi delle loro operazioni di prelievo degli ordini.

RetailQ è un servizio di analisi che si avvale della simulazione digitale avanzata e di bot di prelievo virtuali per aiutare i retailer in ambito alimentare a identificare i risparmi sui costi e migliorare l'efficienza delle loro operazioni di picking in negozio. Mediante la modellazione digitale di ogni passaggio del processo di evasione degli ordini, RetailQ consente ai retailer di testare diversi scenari, quantificare l'impatto delle modifiche operative, ottimizzare i flussi di lavoro e rivelare inefficienze nascoste.

I retailer del settore alimentare possono sfruttare il servizio RetailQ per:

Individuare inefficienze nascoste, come percorsi di prelievo sottoutilizzati o squilibri nel personale

Valutare le prestazioni rispetto a standard di riferimento e sfruttare le best practice

Valutare gli standard di servizio, gli eventi di esaurimento scorte e le sostituzioni dei prodotti

Identificare colli di bottiglia nelle operazioni, sia ora che in futuro

Identificare ed eliminare attività che non portano valore aggiunto nel flusso di lavoro

Stabilire quali sono i flussi di lavoro più efficienti simulando prelievi tramite bot

Il servizio RetailQ trasforma le analisi in informazioni fruibili per guidare le best practice e ottimizzare il ritorno sull'investimento. Il servizio offre:

Opportunità di semplificare le operazioni di prelievo e ridurre i costi di manodopera attraverso l'ottimizzazione del flusso di lavoro

Opportunità operative e consigli su hardware, attrezzature e strumenti ottimali su misura per il processo di prelievo specifico dell'utente

Aree di interesse prioritarie in base alle principali opportunità di miglioramento

Un business case completo che prevede l'impatto delle modifiche e dei miglioramenti proposti sulla zona di prelievo dell'utente

“I rivenditori di generi alimentari hanno bisogno di analisi operative per comprendere i punti di forza e le debolezze del loro processo di preparazione degli ordini nell'e-commerce. RetailQ di StrongPoint offre ai retailer di generi alimentari informazioni dettagliate dei punti in cui è possibile aumentare l'efficienza o confermare che la loro operatività avviene già a elevati livelli di prestazioni. Ogni rivenditore dovrebbe essere certo di operare con la massima efficienza nei propri negozi e RetailQ offre tale informazione", ha affermato Jacob Tveraabak, CEO di StrongPoint.

Per ottenere ulteriori informazioni su RetailQ Insights e su come può trasformare il processo di preparazione degli ordini, visitare il sito: https://www.strongpoint.com/solutions/e-commerce-order-fulfillment/order-picking/retailq-insights-to-transform-your-order-fulfilment/

Fonte: Business Wire

