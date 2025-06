Ververica annuncia una partnership con Aiven: sostegno alla imprese leader per generare valore dai loro dati in tempo reale

BERLINO: Ververica, i creatori originali di Apache Flink® e azienda leader nella tecnologia di elaborazione streaming, ha annunciato oggi una nuova partnership con Aiven, la piattaforma per dati cloud open source con IA integrata. Questa partnership consente ad Aiven di offrire la piattaforma Unified Streaming Data di Ververica ai propri clienti, ampliando l'accesso a capacità di dati in streaming di livello aziendale per attività basate sui dati di tutto il mondo.

Nell'ambito della partnership, i clienti di Aiven ora possono sbloccare un'elaborazione di flussi di livello aziendale con la potente piattaforma di Ververica, consentendo loro di prendere decisioni e intervenire rapidamente con i dati provenienti da qualsiasi fonte, oltre a disporre dell'assistenza di esperti dai creatori originali di Apache Flink.

Fonte: Business Wire

