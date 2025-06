Rubicon Carbon presenta il Rubicon Rated Tonne, il primo portafoglio di crediti di carbonio in assoluto, valutato da BeZero Carbon con un rating AAport

Il primo Rubicon Rated Tonne ha ricevuto un rating AAport secondo la metodologia di BeZero specifica per portafoglio.

Tale portafoglio selezionato è stato sviluppato per aziende i cui uffici di procurement richiedono valutazioni di terze parti dei crediti di carbonio.

MARINA DEL REY, California: Rubicon Carbon, una società di gestione dei crediti di carbonio, ha lanciato oggi il Rubicon Rated Tonne (RRT), una nuova serie di portafogli selezionati di crediti di carbonio per clienti alla ricerca di crediti verificati da terze parti. Il primo di questi portafogli ha ottenuto un rating AAport da parte di BeZero Carbon, un'agenzia leader indipendente di rating, in base al suo nuovo quadro di riferimento per il rating dei portafogli, indicando l'elevata probabilità che ciascun credito del portafoglio raggiungerà una riduzione o la rimozione di una tonnellata di CO2.

Fonte: Business Wire

