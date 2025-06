DDC Enterprise annuncia una raccolta di fino a 528 milioni di dollari per accelerare la strategia della tesoreria di Bitcoin

Uno storico finanziamento dedicato esclusivamente all'acquisizione di Bitcoin posiziona DDC per diventare un leader globale tra i titolari di Bitcoin

NEW YORK: DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) (“DDC” di seguito anche la “Società”) oggi ha annunciato la firma di tre contratti di acquisto di titoli per un totale di 528 milioni di dollari in proventi lordi per la Società, al lordo delle commissioni dell'agente di collocamento e delle spese di offerta. Gli investitori comprendono Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, e una rete di importanti fondi istituzionali e singoli investitori Bitcoin. Sostanzialmente l'intero capitale raccolto verrà speso nell'espansione della tesoreria Bitcoin della Società. Si prevede che questo finanziamento innovativo, tra le maggiori raccolte di finanziamento a scopo unico di Bitcoin da parte di una società quotata al NYSE, acceleri la missione di DDC di creare una delle riserve aziendali di Bitcoin di maggior valore.

Struttura strategica del finanziamento: fiducia istituzionale su scala

Un investimento PIPE di 26 milioni di dollari di capitale

La Società ha firmato contratti di sottoscrizione con investitori premier, tra cui Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (Co-Founder, Origin Protocol), e altri fondi istituzionali leader e singoli investitori in Bitcoin. Soggetta a condizioni di chiusura standard, DDC prevede di emettere fino a 2.435.169 azioni ordinarie di classe A al prezzo medio di 10,30 dollari per titolo. Le azioni saranno limitate per 180 giorni.

La Società ha firmato contratti di sottoscrizione con investitori premier, tra cui Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (Co-Founder, Origin Protocol), e altri fondi istituzionali leader e singoli investitori in Bitcoin. Soggetta a condizioni di chiusura standard, DDC prevede di emettere fino a 2.435.169 azioni ordinarie di classe A al prezzo medio di 10,30 dollari per titolo. Le azioni saranno limitate per 180 giorni. /li> Una nota convertibile garantita da 300 milioni e collocamento privato di azioni per 2 milioni di dollari

Con Anson Funds come investitore, società di investimenti istituzionale con uffici negli Stati Uniti e in Canada, la nota convertibile garantita non produce interesse e maturerà tra 24 mesi. Secondo la Facility, la Società emetterà una nota dell'importo complessivo di 25 milioni di dollari come prima tranche, con una capacità aggiuntiva massima di 275 milioni di dollari disponibile in prelievi successivi su accordo tra le parti. Anson Funds sta anche acquistando 307.693 azioni ordinarie di classe A per 2 milioni di dollari in un collocamento privato contestuale.

Con Anson Funds come investitore, società di investimenti istituzionale con uffici negli Stati Uniti e in Canada, la nota convertibile garantita non produce interesse e maturerà tra 24 mesi. Secondo la Facility, la Società emetterà una nota dell'importo complessivo di 25 milioni di dollari come prima tranche, con una capacità aggiuntiva massima di 275 milioni di dollari disponibile in prelievi successivi su accordo tra le parti. Anson Funds sta anche acquistando 307.693 azioni ordinarie di classe A per 2 milioni di dollari in un collocamento privato contestuale. /li> Linea di credito da 200 milioni di dollari

La linea di credito azionaria (“ELOC”) da 200 milioni di dollari, anch'essa assicurata con Anson Funds, è destinata a offrire a DDC massima flessibilità nell'accesso al capitale per lo stacking dedicato di BTC. Con l'ELOC, al suo futuro avvio dopo la registrazione, la Società può ottimizzare la tempistica di mercato e fare acquisti in BTC in modo costante nel tempo a discrezione della direzione.

Sostanzialmente tutti i guadagni lordi dai finanziamenti verranno utilizzati per l'acquisto di Bitcoin.

Dichiarazione di Norma Chu, Fondatrice, Presidente e CEO di DDC Enterprise

"Oggi è un momento determinante per DDC Enterprise e per i nostri azionisti. Questo impegno di capitale di un massimo di 528 milioni di dollari, garantito da stimate istituzioni della finanza tradizionale e della frontier degli asset digitali, rappresenta un forte mandato per eseguire un'ambiziosa strategia di accumulo aziendale di Bitcoin a livello globale. La nostra visione è chiara: stiamo creando il tesoro di Bitcoin di maggior valore al mondo”.

La Sig.ra Chu ha continuato, “Grazie a questo finanziamento, DDC dovrebbe diventare uno dei maggiori titolari aziendali di Bitcoin al mondo. Questo investimento di Anson Funds e del gruppo di investitori PIPE è una straordinaria conferma del ruolo importante di Bitcoin nei bilanci aziendali futuri. In DDC, distribuiremo questo capitale con disciplina istituzionale e assoluta convinzione, consolidando la nostra posizione di importante ponte tra i mercati di capitali globali e l'ecosistema Bitcoin. DDC Enterprise è fortemente posizionata come il veicolo definitivo quotato in borsa per l'esposizione concentrata e la creazione di valore del Bitcoin. Io mi concentrerò sulla crescita delle nostre risorse di BTC e sulla fornitura costante di rendimenti BTC interessanti per i nostri azionisti".

Maxim Group LLC ha agito da consulente finanziario esclusivo relativamente all'offerta. Le chiusure dei finanziamenti sono soggette al completamento delle consuete condizioni di chiusura.

Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita né un invito a fare un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi Stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, invito o vendita sarebbe illegittima salvo previa registrazione o qualifica ai sensi dei regolamenti sui titoli di qualsiasi tale Stato o giurisdizione.

Informazioni su DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) sta guidando la rivoluzione della tesoreria aziendale Bitcoin mantenendo al contempo la sua base come piattaforma alimentare asiatica leader a livello mondiale. La Società ha posizionato strategicamente Bitcoin come asset di riserva fondamentale, eseguendo una strategia di accumulo aggressiva. Mentre continua a far crescere il suo portafoglio di marchi culinari - tra cui DayDayCook, Nona Lim e Yai’s Thai - DDC è ora all’avanguardia tra le società pubbliche che integrano Bitcoin nella loro architettura finanziaria.

Prudenza riguardo le dichiarazioni a carattere previsionale

Alcune dichiarazioni nel presente annuncio costituiscono dichiarazioni a carattere previsionale.

Gli investitori possono identificare queste dichiarazioni previsionali attraverso parole o frasi come "può", "sarà", "aspettarsi", "anticipare", "mirare", "stimare", "intendere", "pianificare", "credere", "è/sono probabili", "potenziale", "continuare" o altre espressioni simili. Esempi di dichiarazioni previsionali includono quelle relative alle prospettive commerciali, all’accumulo di Bitcoin e agli obiettivi e alle attività future della Società nell’ambito delle operazioni di finanziamento descritte sopra, comprese le dichiarazioni sulle chiusure delle offerte e il soddisfacimento delle condizioni di chiusura e l’utilizzo dei proventi nelle offerte. Queste dichiarazioni sono soggette a incertezze e rischi, inclusi, ma non limitati ai fattori di rischio discussi nei Fattori di Rischio e nell’Analisi e Discussione della Direzione sulla Condizione Finanziaria e i Risultati delle Operazioni dei nostri Moduli 20-F, 6-K e altri rapporti, incluso un Modulo 6-K con copie dei documenti definitivi relativi alle transazioni sopra descritte, da depositare presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") e disponibili su www.sec.gov. Sebbene la Società ritenga che le aspettative espresse in queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non può assicurare che tali aspettative si riveleranno corrette, e la Società avverte gli investitori che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente dai risultati previsti e incoraggia gli investitori a rivedere altri fattori che potrebbero influenzare i suoi risultati futuri nei documenti della Società depositati presso la SEC. Ulteriori fattori sono discussi nei documenti della Società depositati presso la SEC, che sono disponibili per la revisione su www.sec.gov. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente eventuali dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze successive, o cambiamenti nelle sue aspettative che sorgono dopo la data del presente documento, salvo quanto richiesto dalla legge.

Fonte: Business Wire

