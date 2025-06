Le nuove sfere in ferrite per chip conforme alle norme automobilistiche di Murata offrono l'eliminazione del rumore ad alta frequenza (5.9GHz) C-V2X a banda larga

La nuova serie BLM15VM è ideale per applicazioni di sicurezza e nei gruppi motopropulsori automobilistici. Supporta le alte frequenze: 1000Ω (Tip.) @5.9GHz. Con la sua dimensione compatta di 0402 pollici (1,0×0,5mm) è in grado di funzionare a temperature trai -55 e i 150 °C, ed è conforme allo standard AEC-Q200.

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) continua a far avanzare la tecnologia della soppressione del rumore nel settore automobilistico con un altra novità. Utilizzando la tecnologia dei materiali proprietaria dell'azienda e una progettazione strutturale ottimizzata, la nuova serie BLM15VM di sfere in ferrite per chip dell'azienda, conformi alle norme automobilistiche, offrono l'eliminazione del rumore ad alta frequenza (5.9GHz) 5G a banda larga in applicazioni dal veicolo a tutto (5G-V2X) con impedenza elevata.

Fonte: Business Wire

