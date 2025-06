Experian accelera la migrazione a AWS per potenziare l'innovazione con l'IA generativa

Il leader globale dei dati e della tecnologia amplia la sua presenza sul cloud per migliorare la performance e l'affidabilità, utilizzando le analisi di AWS e le capacità dell'intelligenza artificiale per dare alle organizzazioni finanziarie accesso all'intelligence in tempo reale

SEATTLE: Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi ha annunciato che Experian, società globale di dati e tecnologia, sta avviando la prossima fase di migrazione del cloud e ha scelto AWS come cloud preferito. Grazie alle capacità avanzate del cloud di AWS, Experian è in grado di fornire soluzioni più rapide e più scalabili che offrono ai clienti informazioni più approfondite e servizi di dati più sicuri.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita