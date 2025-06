Hanshow presenta media nel settore retail e intelligence per negozi al 2025 CGF Global Summit

AMSTERDAM: Hanshow, un leader globale nelle soluzioni digitali per la vendita al dettaglio, ha sottolineato la sua leadership nell'intelligenza artificiale, nell'IoT e nei media per il settore retail al 2025 Global Summit of the Consumer Good Forum (CGF) (Summit globale 2025 del forum per i beni di consumo), tenutosi dall'11 al 13 giugno a RAI Amsterdam. Dalla presentazione immersiva "Future Store" (Negozio del futuro) nella I-Zone alla moderazione di una delle tavole rotonde più attese del Summit, Hanshow ha dimostrato come la sua piattaforma integrata stia guidando la prossima ondata di trasformazione del negozio.

Dentro il negozio del futuro: innovazione in tempo reale di Hanshow nella I-Zone

Allo Stand n. 8 nella I-Zone, Hanshow ha presentato un'installazione interattiva dal tema “Powering Your Future Store” (L'alimentazione del tuo negozio futuro), evidenziando quattro colonne portanti del negozio futuro: creazione dei prezzi in tempo reale e attività di riempimento degli scaffali alimentati da ESL; carrelli smart che migliorano l'esperienza di shopping con navigazione autonoma e passaggio in cassa senza soluzione di continuità; percorsi abilitati alla GenAI che offrono promozioni contestuali e assistenza personalizzata; e tecnologie verdi come sistemi di ricarica e accumulo solare e soluzioni di risparmio energetico in negozio.

Fonte: Business Wire

