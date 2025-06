Yokogawa collabora con Shell su robotica e intelligenza artificiale per la manutenzione degli impianti

- Ottimizzazione delle operazioni e riduzione del rischio nella gestione dell'integrità degli asset –

TOKYO: Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione a lungo termine con Shell Global Solutions International B.V. (“Shell”) finalizzato e all’integrazione e allo sviluppo di tecnologie robotiche e basate sull’intelligenza artificiale per supportare le attività di ispezione e manutenzione degli impianti industriali.

Nell’ambito di questo accordo, Yokogawa integrerà Operator Round by Exception (ORE) – uno strumento avanzato di visione sviluppato da Shell – all’interno della propria piattaforma OpreX™ Robot Management Core, progettata per la gestione remota di robot e droni in ambienti industriali complessi.

Fonte: Business Wire

