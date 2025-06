LiveDrop raccoglie 2,5 milioni di dollari in un seed round in eccesso incentrato sulla difesa

EINDHOVEN, Paesi Bassi: LiveDrop, un pioniere nel trasferimento sicuro di dati offline, ha chiuso con successo un round di finanziamento iniziale in eccesso da 2,5 milioni di dollari. Il round è stato condotto da Value Creation Capital, in collaborazione con il fondo olandese Secfund e gli investitori britannici Kadmos Capital. Al round hanno partecipato anche gli investitori esistenti, compresi Patronum Investment, riconfermando la loro fiducia nella missione di LiveDrop. Inoltre, ha contribuito al round un gruppo selezionato di "angel investor" strategici, tra cui il pioniere del Wi-Fi Cees Links.

Fondato nel 2021 a Eindhoven, LiveDrop sviluppa tecnologia proprietaria per il trasferimento rapido e sicuro dei dati totalmente offline utilizzando la codifica ottica. Come soluzione basata sul software eseguita su hardware standard, come laptop, smartphone e telecamere, la tecnologia di LiveDrop è facilmente integrabile in sistemi mission e ambienti di software esistenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita