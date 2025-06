DentalMonitoring lancia il "Top Ortho Practice Award" per riconoscere l'eccellenza guidata dai dati nelle cure ortodontiche

PARIGI: DentalMonitoring, il leader globale nel monitoraggio da remoto basato sull’IA per trattamenti ortodontici, è lieta di annunciare il lancio del Top Ortho Practice Award, il primo programma di riconoscimento del suo genere che celebra gli studi dentistici che si distinguono per l'eccellenza in tutto il mondo attraverso analisi oggettive e basate sui dati.

A differenza di premi tradizionali basati su nomine soggettive o sulla popolarità, il Top Ortho Practice Award è radicato nella metrica oggettiva derivata da milioni di scansioni di pazienti e di interazioni cliniche. Gli studi vengono selezionati per gli eccezionali livelli di igiene, conformità ed efficacia terapeutica riscontrati, utilizzando parametri standard che riflettono prestazioni a livello regionale e globale.

Il programma identifica e premia gli studi che si distinguono per eccellenza nei rispettivi territori secondo la metrica delle prestazioni derivata dai dati effettivi forniti dai pazienti, tra cui igiene, tecniche cliniche e stabilità post-trattamento. Questi studi serviranno anche da riferimento e centri di conoscenze, condividendo apertamente le loro tecniche, i flussi di lavoro e le filosofie per assistere nell'apprendimento dei colleghi e nella crescita collettiva. DentalMonitoring ospiterà il suo primo Top Ortho Practice Exchange Event live a Las Vegas il 18 settembre 2025, prima dell'OP Summit 2025. Per iscriversi, visitare TopOrthoPractice.com

“Questa iniziativa è più di un riconoscimento: alza l'asticella di ciò che è possibile nelle cure ortodontiche”, ha dichiarato Philippe Salah, CEO di DentalMonitoring. “Evidenziando l'eccellenza basata sui dati, contribuiamo a dare al settore un impatto più misurabile e scalabile”.

Grazie a questa iniziativa, DentalMonitoring riafferma il suo impegno a trasformare l'ortodonzia, motivando gli studi a realizzare il proprio pieno potenziale e infine a supportarli nella fornitura di cure migliori ai pazienti di tutto il mondo.

Informazioni su DentalMonitoring

DentalMonitoring stabilisce nuovi standard nella pratica ortodontica con il suo software di monitoraggio da remoto che ha ricevuto l’autorizzazione De Novo dalla FDA (Food and Drug Administration) e certificato MDR. Progettato per l'uso con diversi dispositivi o fasi di trattamento, consente ai medici di monitorare i pazienti da remoto, migliorare il controllo clinico e l'efficienza. I pazienti beneficiano di funzioni come la messaggistica nell'applicazione, le comode scansioni guidate e il feedback in tempo reale. Con le sue ultime novità, DentalMonitoring aiuta gli studi odontoiatrici a ottimizzare i flussi di lavoro e fornire cure eccezionali. Con oltre 13.000 risultati di dati clinici, DentalMonitoring sta trasformando l'esperienza ortodontica per i pazienti e gli studi di tutto il mondo collegando l'innovazione alle esigenze ortodontiche.

