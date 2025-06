HTEC ha aperto una nuova sede a Budapest, segnalando l'ulteriore espansione sulla scena tecnologica ungherese

BUDAPEST, Ungheria: HTEC, società globale incentrata sull'intelligenza artificiale e fornitrice di servizi di progettazione e ingegneria, ha aperto una nuova sede in centro a Budapest, segnando un'altra fase nell'espansione strategica della società in tutto il mercato ungherese. Situata a Erzsébet krt. 2, il nuovo spazio servirà da hub per l'innovazione e la collaborazione, accogliendo nuovi collaboratori pronti a definire il futuro della tecnologia.

HTEC collabora con le principali aziende globali per risolvere problemi aziendali complessi nei settori dei Servizi finanziari, della Tecnologia medica, delle Tecnologie avanzate, del Retail, delle Telecomunicazioni e del Software e piattaforme aziendali.

Fonte: Business Wire

