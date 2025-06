Lenovo ottiene l'8ª posizione nella classifica Gartner® Supply Chain Top 25 for 2025

MORRISVILLE, N.C.: Ancora una volta Lenovo è stata inserita nella classifica Gartner Supply Chain Top 25 for 2025 come riconoscimento della sua eccellenza nelle operazioni di supply chain, e si è posizionata ottava, registrando un miglioramento di due posizioni rispetto all'anno precedente, tra i leader globali di diversi settori, incluso quello farmaceutico, automobilistico, FMCG e tecnologico. La classifica di Gartner mette in evidenza le aziende che dimostrano in modo coerente la loro leadership in termini di strategia ed esecuzione della supply chain.

La missione di Lenovo di offrire un'IA più intelligente in ogni casa e in ogni settore si applica anche alla trasformazione digitale delle sue operazioni aziendali, in cui l'IA riveste un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e sviluppare resilienza sul lungo termine nelle operazioni globali e nella supply chain dell'azienda.

Fonte: Business Wire

