ACI Worldwide espande l’ecosistema di partnership tecnologiche per dare impulso a ACI Connetic

La piattaforma cloud unificata per pagamenti sviluppata da ACI potenzierà la resilienza operativa e permetterà di rispondere ai requisiti non funzionali sempre più complessi dei moderni sistemi di pagamento

OMAHA, Nebraska: ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), azienda innovatrice nel campo della tecnologia dei pagamenti a livello globale, ha ampliato il suo ecosistema di partnership tecnologiche per aiutare gli istituti finanziari di tutto il mondo a potenziare la resilienza operativa e soddisfare i requisiti normativi in continua evoluzione per proteggere la stabilità del sistema finanziario.

Sulla scia delle partnership strategiche strette con Microsoft, Red Hat e IBM, ACI sta collaborando con MongoDB, impresa che sviluppa l’omonimo database NoSQL orientato ai documenti, e con Synadia Communications, impresa che sviluppa la tecnologia open source NATS, per perfezionare l’architettura di riferimento di ACI Connetic, la piattaforma ACI unificata per pagamenti nativa sul cloud.

Fonte: Business Wire

