SWARM Biotactics ha raccolto 13 milioni di euro per promuovere la biorobotica dal laboratorio al campo

KASSEL, Germania e SAN FRANCISCO: SWARM Biotactics, sviluppatore di sistemi di biorobotica basati su insetti viventi totalmente controllabili per attività mission-critical, si è assicurato un round di finanziamento seed di 10 milioni di euro, portando a 13 milioni di euro il totale raccolto, che comprende 3 milioni di euro in finanziamento pre-seed. Il round ha avuto il sostegno di un consorzio di investitori internazionali europei, statunitensi e australiani, compresi Vertex Ventures US, Possible Ventures, e Capnamic, quest'ultimo il primo investitore nel round di finanziamento pre-seed. Diversi sostenitori della fase iniziale hanno inoltre aumentato la loro quota nel round sottoscritto in eccesso.

ACCESSO INEGUAGLIATO PER MISSIONI CRITICHE

SWARM Biotactics sta creando una nuova categoria di robotica: sistemi viventi e intelligenti progettati per ambienti ai quali le macchine non possono accedere: terreni ingombrati, vietati e ad alto rischio.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita