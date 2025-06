Un accelerometro industriale a 3 assi con elevata stabilità dell’offset

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha lanciato un accelerometro a 3 assi per il settore industriale che combina elevata stabilità dell’offset in funzione della temperatura e del tempo, buona linearità, bassa densità di rumore e robustezza eccellente. L’accelerometro XYZ SCA3400-D01 è stato concepito per l’uso in applicazioni industriali quali il monitoraggio della funzionalità strutturale (SHM), il controllo di macchine, unità di misura inerziali nonché sistemi e strumenti di costruzione. Sarà in mostra al Sensors Converge 2025 che si terrà al Santa Clara Convention Center (stand 716), in California dal 24 al 26 giugno 2025.

La stabilità dell’offset di un accelerometro si riferisce all’uniformità della sua uscita a riposo, ma soggetta a temperature variabili o agli effetti dell’invecchiamento.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita