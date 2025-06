Kinaxis e Tosoh Corporation formulano una trasformazione della supply chain alimentata dall'intelligenza artificiale

L'azienda globale leader nel settore dei prodotti chimici migliorerà le operazioni di supply chain potenziando la visibilità, la collaborazione e la rapidità

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nell'orchestrazione della supply chain end-to-end, oggi ha annunciato che Tosoh Corporation, importante attore nell'industria chimica mondiale, ha scelto Kinaxis per semplificare le operazioni e supportare la continua crescita aziendale. In un settore noto per le frequenti interruzioni, Tosoh necessitava di una soluzione agile e resiliente per consentire all'azienda di rispondere in maniera più rapida ai cambiamenti del mercato e mantenere la continuità operativa in un settore altamente regolamentato e in rapida evoluzione.

Uno dei più grandi produttori di cloro-alcali in Asia, Tosoh fornisce una gamma di prodotti chimici di base e organici.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita