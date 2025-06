NetApp nomina a Chief Product Officer il rivoluzionario innovatore Syam Nair e sottolinea il proprio impegno per una visione coraggiosa dei prodotti

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda che sviluppa un'infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato la nomina di Syam Nair a nuovo Chief Product Officer (CPO), con validità a partire da lunedì 7 luglio 2025. Nair assumerà l'incarico precedentemente ricoperto da Harv Bhela, che ha concluso il proprio mandato a giugno, dopo un capitolo di leadership dei prodotti coronato dal successo.

Nair è un ex dirigente di Salesforce e di Microsoft, noto come innovatore del settore 'fuori dagli schemi', che apporta oltre 25 anni di esperienza nella crescita delle piattaforme sul cloud e nella promozione di una crescita esponenziale. Nair in questo nuovo ruolo dirigerà i team prodotto e ingegneria di NetApp per velocizzare l'innovazione nelle offerte AI e sul cloud ibrido, oltre a promuovere la visione strategica di NetApp, che punta a un incremento commerciale basato sui dati.

Fonte: Business Wire

