NuORDER by Lightspeed amplia la presenza nel retail del lusso con Saks Global

Nell'ambito di una collaborazione estesa con Saks Global, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman ora utilizzeranno NuORDER, portando avanti gli sforzi dell'azienda nel reinventare lo shopping del lusso

MONTREAL: NuORDER by Lightspeed, una piattaforma di spicco nel commercio globale che consente ai rivenditori al dettaglio e ai marchi di connettere, collaborare e prendere decisioni di acquisto più intelligenti, ha stabilito una collaborazione estesa con Saks Global. Saks Fifth Avenue ha utilizzato NuORDER per prendere decisioni di acquisto informate e migliorare l'efficienza. Oggi, le capacità di NuORDER verranno estese a Neiman Marcus e a Bergdorf Goodman per aiutare Saks Global a promuovere i suoi sforzi per reinventare l'esperienza dello shopping del lusso.

“Mentre le preferenze di shopping dei consumatori del lusso continuano ad evolversi, noi ci impegniamo a creare un assortimento di moda del lusso che abbia rilevanza e sia allo stesso tempo di ispirazione per i nostri clienti”, ha dichiarato Paolo Riva, Chief Brand Partnerships & Buying Officer di Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus. “Siamo lieti di collaborare con NuORDER nei nostri sforzi per guidare decisioni di acquisto tempestive in collaborazione con i nostri partner brand, consentendoci di incontrare i nostri clienti con una raffinata selezione dell'ultima moda attraverso esperienze di shopping altamente personalizzate”.

Yumi Shin, Chief Merchandising Officer, Bergdorf Goodman, ha aggiunto, “Con le capacità analitiche innovative di NuORDER, continuiamo a dotare i nostri team di moderni strumenti per garantire che le esigenze dei nostri clienti vengano soddisfatte. Siamo impazienti di collaborare con NuORDER per ampliare la nostra curatela riconosciuta a livello globale e proporre il meglio del lusso, una stagione dopo l'altra”.

NuORDER by Lightspeed ha rivoluzionato il processo di acquisto e di merchandise per i rivenditori che operano su canali multipli e si rivolgono a mercati diversi pur proponendo un'esperienza del brand forte e coesa. Sostituendo i processi manuali obsoleti con un'interfaccia digitale, NuORDER riduce significativamente i costi operativi per i rivenditori. Ora, i team di acquisto possono facilmente pianificare e gestire gli assortimenti tra centinaia di brand, allineando le loro scelte con i gusti che cambiano dell'attuale consumatore del lusso. I marchi e i rivenditori possono collaborare in tempo reale per curare assortimenti iper-personalizzati basati su live data e insight per promuovere la redditività e accelerare gli ordini in modo da far arrivare i prodotti giusti davanti ai clienti giusti al momento giusto.

“I rivenditori stanno ripensando le loro strategie all'ingrosso per incrementare la precisione, la redditività e l'allineamento al brand. Siamo fieri del fatto che Saks Global continui a vedere NuORDER come una parte essenziale della loro strategia del merchandising”, ha dichiarato Chris Akrimi, General Manager di NuORDER by Lightspeed. “Ampliando la nostra collaborazione per includere Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, Saks Global rafforza il suo impegno negli acquisti più intelligenti, in una più rapida tempistica del go-to-market e nella fornitura di assortimenti che riflettono il momento”.

Per maggiori informazioni su NuORDER by Lightspeed, visitare www.nuorder.com.

Informazioni su NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed è una piattaforma di commercio B2B leader nel settore, che facilita le attività di compravendita all'ingrosso. NuORDER propone una suite completa di soluzioni commerciali progettate per semplificare il modo in cui i marchi vendono i loro prodotti in tutto il mondo, fornendo ai rivenditori le informazioni necessarie per migliorare le decisioni di acquisto. Oggi, più di 4.000 marchi e oltre 100.000 rivenditori utilizzano NuORDER per trasformare le loro operazioni all'ingrosso. Lightspeed ha rilevato NuORDER nel 2021.

Alimentando le imprese che sono la spina dorsale dell'economia globale, la piattaforma commerciale unica di Lightspeed aiuta i commercianti a innovare per semplificare, scalare e fornire esperienze clienti eccezionali. La soluzione commerciale su cloud di Lightspeed trasforma e unifica le attività online e fisiche, le vendite multicanale, l'espansione in nuove sedi, i pagamenti globali, le soluzioni finanziarie e la connessione a reti di fornitori.

Fondata a Montreal, Canada, nel 2005, Lightspeed è quotata alla borsa di New York (NYSE: LSPD) e a quella di Toronto (TSX: LSPD). Con personale presente in tutto il Nord America, in Europa e nell'Asia-Pacifico, la società serve attività di rivendita, ospitalità e nel settore del golf in oltre 100 Paesi.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa potrebbe includere informazioni a carattere previsionale e dichiarazioni a carattere previsionale secondo la definizione delle leggi applicabili sui titoli ("dichiarazioni a carattere previsionale"), comprese informazioni relative ai prodotti e alle collaborazioni di Lightspeed. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono dichiarazioni di natura predittiva, che dipendono da o si riferiscono a eventi o condizioni future e sono identificabili da termini quali "sarà", "si aspetta", "prevede", "intende", "pianifica", "ritiene", "stima" o espressioni simili riguardanti questioni che non sono fatti storici. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative dell'amministrazione di Lightspeed e in quanto tali comportano numerosi rischi e incertezze, note e ignote, compresi fattori economici. Diversi rischi, incertezze e altri fattori possono far sì. che i risultati effettivi si discostino materialmente dalle dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa, compresi, tra gli altri fattori, quei fattori di rischio identificati nel nostro ultimo rapporto intitolato Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (Discussione e analisi della condizione economica e Risultati delle operazioni a cura dell'Amministrazione), nella sezione "Risk Factors" nello nostro ultimo Annual Information Form (Modulo informativo annuale), e nei nostri altri documenti depositati presso le autorità canadesi di regolamentazione dei titoli e la Securities and Exchange Commission statunitense, tutti disponibili sotto i nostri profili su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov. I lettori sono avvisati di considerare attentamente questi e altri fattori nel prendere decisioni riguardanti le quote di voto subordinate di Lightspeed e di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa non costituiscono garanzie di prestazioni future e, mentre le dichiarazioni previsionali sono basate su determinati presupposti considerati ragionevoli da Lightspeed, gli eventi e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente dalle dichiarazioni previsionali espresse o presunte da Lightspeed. Salvo quanto potrebbe essere espressamente richiesto dalle leggi applicabili, Lightspeed non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualunque dichiarazione previsionale a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Fonte: Business Wire

