Arriva FoodChain ID Mentor: linee guida alimentate dall'intelligenza artificiale per un'innovazione più intelligente nel settore alimenti e bevande

FAIRFIELD, Iowa: FoodChain ID, un fornitore di tecnologia e servizi per il settore alimentare, annuncia FoodChain ID Mentor, un'innovazione rivoluzionaria alimentata dall'IA che consente ai team di sviluppo di prodotti di fornire prodotti con maggiore rapidità e precisione, trasformando fonti di conoscenza non correlate in una guida fidata. FoodChain ID Mentor analizza le formulazioni attuali e applica dinamicamente le linee guida, fornendo approfondimenti e avvisi in tempo reale che accelerano la tempistica di commercializzazione e riducono i costosi interventi di manutenzione e rielaborazione da parte dei team di innovazione.

FoodChain ID Mentor converte le Procedure operative standard (SOP), gli approfondimenti degli esperti e l'esperienza storica in linee guida automatizzate che guidano gli sviluppatori nelle fasi iniziali del processo, aiutandoli a sviluppare con efficienza prodotti che soddisfano un'ampia gamma di requisiti interni ed esterni.

Fonte: Business Wire

